Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

08:00, 21 апреля 2026
Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.
Процесс использования электронных доказательств в гражданском, хозяйственном и уголовном производствах достиг той точки, где мессенджеры признаются полноценным средством установления истины. Мессенджер Telegram уже давно превратился из инструмента для частного общения в ключевой источник доказательств. Последние решения Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда демонстрируют переход от формального отрицания скриншотов к технико-юридическому анализу метаданых, чат-ботов и электронных идентификаторов.

«Судебно-юридическая газета» в серии публикаций проанализирует Топ-5 кейсов ВС и ВАКС относительно того, как суды идентифицируют авторов сообщений, оценивают достоверность доказательств и какие технические нюансы мессенджера становятся основой обвинительных приговоров.

Telegram как доказательство антиукраинской деятельности в деле о конфискации активов

Решение Высшего антикоррупционного суда от 24.10.2025 № 991/10013/25 стало примером того, как мессенджер используется в качестве источника доказательств информационного содействия агрессии РФ.

Министерство юстиции Украины обратилось в ВАКС с иском о применении к бывшему должностному лицу министерства внутренних дел Украины, который утратил украинское гражданство и стал гражданином РФ, санкции в виде взыскания в доход государства активов.

Суд удовлетворил иск полностью, взыскал в доход государства банковские средства, квартиру, а также активы, которыми он может распоряжаться опосредованно, а именно недвижимость на жену и дочь, 100% уставного капитала бизнеса.

Суд прямо ссылался на материалы Telegram-канала «…Слово генерала», созданного 27.11.2020, как на источник, подтверждающий системное информационное содействие вооруженной агрессии РФ.

Суд проанализировал репосты и авторские публикации в канале, расценив их как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины и оккупации территорий Украины; перекладывание ответственности за развязывание войны на украинскую власть с целью формирования у аудитории стойкого убеждения относительно правомерности вооруженной агрессии РФ как ответа на намерения Украины по вступлению в НАТО; поддержку политики государства-агрессора по непризнанию права Украинского народа на самоидентификацию; глорификацию вооруженных формирований государства-агрессора и отождествление украинского патриотизма с нацизмом.

Ссылки на авторство в описании канала и синхронность публикаций со статьями на подконтрольных сайтах позволили суду взыскать в доход государства многочисленные объекты недвижимости и денежные средства.

Важно: Telegram-канал обвиняемого рассматривался судом как средство массовой информации, через которое осуществлялась системная пропаганда. Суд учел как оригинальные посты, так и репосты, поскольку они распространялись от имени канала под контролем обвиняемого.

О ТОП-5 кейсах Верховного Суда, где Stories и посты в Instagram стали решающими аргументами в суде, читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

