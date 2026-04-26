Пільги на комуналку особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: які є обмеження

У 2026 році пільги на оплату ЖКП надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 4660 грн.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (50-відсоткової знижки у межах середніх норм споживання) особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, гарантовано Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», у 2026 році пільги на оплату ЖКП надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2026 році – 4660 грн).

Пільги з урахуванням розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 р. № 269 «Деякі питання реалізації пункту 6 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік») надаються:

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 та категорії 2;

дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікунам (на час опікунства) дітей померлих;

дружинам (чоловікам), якщо ті не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт).

У ПФ додали, що 100-відсоткову знижку плати за ЖКП мають особи з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пільга надається без врахування доходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.