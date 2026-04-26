Льготы на коммунальные услуги лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы: какие есть ограничения

12:44, 26 апреля 2026
В 2026 году льготы на оплату ЖКУ предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает 4660 грн.
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (50-процентной скидки в пределах средних норм потребления) лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, гарантировано Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Согласно заключительным положениям Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», в 2026 году льготы на оплату ЖКУ предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2026 году — 4660 грн).

Льготы с учетом размера среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека (согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 269 «Некоторые вопросы реализации пункта 6 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год») предоставляются:

  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категории 1 и категории 2;
  • супругам (мужьям/женам) умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, или опекунам (на время опеки) детей умерших;
  • супругам (мужьям/женам), если они не вступили в повторный брак, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и проведении на них регламентных работ.

В ПФ добавили, что 100-процентную скидку платы за ЖКУ имеют лица с инвалидностью вследствие войны, инвалидность которых связана с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Льгота предоставляется без учета доходов.

Лента новостей

