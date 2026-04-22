Верховний Суд пояснив, чому відряджені військовослужбовці не мають права на доплату у 30 тисяч гривень

Положення постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 не поширюються на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій – КАС ВС.

Грошове забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, виплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій», тому положення постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» не є застосовними в таких правовідносинах.

Як вказали у Верховному Суді, такий висновок зробила судова палата з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справі про визнання протиправною бездіяльності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо ненарахування та невиплати позивачу – військовослужбовцю, відрядженому до регіонального структурного підрозділу Украероруху для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, додаткової винагороди згідно з постановою КМУ № 168.

Верховний Суд за результатами розгляду цієї справи залишив касаційну скаргу без задоволення, судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було відмовлено в задоволенні позову, – без змін.

Судова палата, вирішуючи в цій справі питання про поширення / непоширення на відряджених військовослужбовців дії постанови КМУ № 168, зауважила, що зі змісту ст. 9 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» слідує, що правове регулювання визначення порядку грошового забезпечення військовослужбовців (абз. 2 ч. 4 ст. 9) та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій (абз. 3 ч. 4 ст. 9), здійснюється різними нормативно-правовими актами.

Суд врахував висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені в постанові від 29 серпня 2024 року у зразковій справі № 640/13029/22, про те, що виплата додаткової винагороди в розмірі 30000,00 грн повинна здійснюватися як стимулювання виключно тим військовослужбовцям Збройних Сил України, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, а тому п. 1 постанови КМУ № 168 не поширюється на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, грошове забезпечення яким виплачується відповідно до постанови КМУ № 104.

У зв’язку з цим судова палата констатувала про помилкове ототожнення порядку та умов виплати грошового забезпечення військовослужбовців і військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, і поширення на останніх дії постанови КМУ № 168.

Таким чином, Верховний Суд виснував, що позивачу виплачуються тільки оклади за військовими званнями і надбавка за вислугу років у розмірах і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців, а інші складові грошового забезпечення – як для відповідних працівників структурного підрозділу Украероруху. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, відрядженим до Украероруху, здійснюється за рахунок коштів цієї установи, і оскільки додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення військовослужбовців, виплати якої для працівників цієї установи не передбачено, то й відсутні правові підстави для її виплати позивачу.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС від 19 березня 2026 року у справі № 160/13876/22 (провадження № К/990/14195/23).

