Верховный Суд объяснил, почему командированные военнослужащие не имеют права на доплату в 30 тысяч гривен

10:24, 22 апреля 2026
Положения постановления КМУ от 28 февраля 2022 года № 168 не распространяются на военнослужащих, командированных в государственные органы, учреждения и организации — КАС ВС.
Верховный Суд объяснил, почему командированные военнослужащие не имеют права на доплату в 30 тысяч гривен
Денежное обеспечение военнослужащих, командированных в государственные органы, учреждения и организации, выплачивается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2001 года № 104 «О порядке и нормах денежного и материального обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований, лиц начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, командированных в государственные органы, учреждения и организации», поэтому положения постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в период действия военного положения» не являются применимыми в таких правоотношениях.

Как указали в Верховном Суде, к такому выводу пришла судебная палата по рассмотрению дел избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан Кассационного административного суда в составе ВС в деле о признании противоправной бездеятельности Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) относительно неначисления и невыплаты истцу — военнослужащему, командированному в региональное структурное подразделение Украэроруха для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе, дополнительного вознаграждения согласно постановлению КМУ № 168.

Верховный Суд по результатам рассмотрения этого дела оставил кассационную жалобу без удовлетворения, судебные решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отказано в удовлетворении иска, — без изменений.

Судебная палата, решая в этом деле вопрос о распространении / нераспространении на командированных военнослужащих действия постановления КМУ № 168, отметила, что из содержания ст. 9 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» следует, что правовое регулирование определения порядка денежного обеспечения военнослужащих (абз. 2 ч. 4 ст. 9) и военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации (абз. 3 ч. 4 ст. 9), осуществляется различными нормативно-правовыми актами.

Суд учел выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 29 августа 2024 года в образцовом деле № 640/13029/22, о том, что выплата дополнительного вознаграждения в размере 30000,00 грн должна осуществляться как стимулирование исключительно тем военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые своими непосредственными действиями осуществляют защиту суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а потому п. 1 постановления КМУ № 168 не распространяется на военнослужащих, командированных в государственные органы, учреждения и организации, денежное обеспечение которым выплачивается в соответствии с постановлением КМУ № 104.

В связи с этим судебная палата констатировала ошибочное отождествление порядка и условий выплаты денежного обеспечения военнослужащих и военнослужащих, командированных в государственные органы, учреждения и организации, и распространение на последних действия постановления КМУ № 168.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что истцу выплачиваются только оклады по воинским званиям и надбавка за выслугу лет в размерах и порядке, определенных законодательством для военнослужащих, а другие составляющие денежного обеспечения — как для соответствующих работников структурного подразделения Украэроруха. Выплата денежного обеспечения военнослужащим, командированным в Украэрорух, осуществляется за счет средств этого учреждения, и поскольку дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения военнослужащих, выплата которого для работников этого учреждения не предусмотрена, то отсутствуют правовые основания для его выплаты истцу.

Постановление судебной палаты по рассмотрению дел избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан КАС ВС от 19 марта 2026 года по делу № 160/13876/22 (производство № К/990/14195/23).

