Чому транслітерація імені або прізвища в закордонному паспорті може відрізнятись від попереднього

Усі дані в закордонному паспорті записуються за правилами транслітерації.

Паспортний сервіс пояснив, чому транслітерація імені або прізвища особи в закордонному паспорті може відрізнятись від попереднього.

«Усі дані в закордонному паспорті записуються за правилами транслітерації (переклад з української на латиницю)», - підкреслили у Паспортному сервісі.

Тому:

▪️ «Юлія» може стати Yuliia

▪️ «Євген» — Yevhen

▪️ «Григорій» — Hryhorii

«Іноді написання може відрізнятись навіть у різних документах», - кажуть у відомстві.

Також там підкреслили, що у випадка передбачених чиним законодавством тралітерацію прізвища та імені особи може бути змінено - умовою таких дій є написана заявником власноруч заява, де вказується підстава для зміни транслітерації.

«Ви можете залишити попередню транслітерацію, але це потрібно вказати під час подачі», - заявив Паспортний сервіс.

