Почему транслитерация имени или фамилии в загранпаспорте может отличаться от предыдущей

Все данные в загранпаспорте записываются по правилам транслитерации.

Паспортный сервис объяснил, почему транслитерация имени или фамилии лица в загранпаспорте может отличаться от предыдущей.

«Все данные в загранпаспорте записываются по правилам транслитерации (перевод с украинского на латиницу)», — подчеркнули в Паспортном сервисе.

Поэтому:

▪️ «Юлия» может стать Yuliia

▪️ «Евгений» — Yevhen

▪️ «Григорий» — Hryhorii

«Иногда написание может отличаться даже в разных документах», — говорят в ведомстве.

Также там подчеркнули, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством, транслитерация фамилии и имени лица может быть изменена — условием таких действий является написанное заявителем собственноруч заявление, в котором указывается основание для изменения транслитерации.

«Вы можете оставить предыдущую транслитерацию, но это нужно указать при подаче», — заявил Паспортный сервис.

