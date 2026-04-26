Почему транслитерация имени или фамилии в загранпаспорте может отличаться от предыдущей
Паспортный сервис объяснил, почему транслитерация имени или фамилии лица в загранпаспорте может отличаться от предыдущей.
«Все данные в загранпаспорте записываются по правилам транслитерации (перевод с украинского на латиницу)», — подчеркнули в Паспортном сервисе.
Поэтому:
▪️ «Юлия» может стать Yuliia
▪️ «Евгений» — Yevhen
▪️ «Григорий» — Hryhorii
«Иногда написание может отличаться даже в разных документах», — говорят в ведомстве.
Также там подчеркнули, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством, транслитерация фамилии и имени лица может быть изменена — условием таких действий является написанное заявителем собственноруч заявление, в котором указывается основание для изменения транслитерации.
«Вы можете оставить предыдущую транслитерацию, но это нужно указать при подаче», — заявил Паспортный сервис.
