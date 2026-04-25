Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі – двоє загиблих, під завалами ще можуть залишатися люди

09:44, 25 квітня 2026
У місті працюють рятувальники, є ризик, що люди залишаються під уламками.
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі – двоє загиблих, під завалами ще можуть залишатися люди
Фото: Дніпропетровська ОВА
Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі вночі 25 квітня загинули дві людини. Під завалами ще можуть перебувати постраждалі, повідомив очільник  Олександр Ганджа. За його словами, під завалами можуть перебувати 5 людей, ще 21 людина дістала поранень.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у лікарнях у Дніпрі перебувають 11 людей після російської атаки на місто. За його словами, на місці удару по житловому будинку триває рятувальна операція, під завалами ще можуть залишатися люди.

Президент зазначив, що протягом майже всієї ночі російські війська завдавали ударів по Дніпру та інших містах і громадах України. Станом на зараз відомо, що загалом по країні поранено понад 30 людей.

Також є постраждалі на Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Внаслідок атаки загинули чотири людини.

«Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та значну кількість балістичного озброєння. Основними цілями, за його словами, стала цивільна інфраструктура в містах.

Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, енергетичні об’єкти та підприємства.

Очільник Дніпропетровської ОВА опублікував відео роботи рятувальників на місті удару по багатовповерхівці в Дніпрі, зазначивши: «Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян».

