Як відбувається оформлення на військову службу за контрактом – пояснення

15:44, 26 квітня 2026
Кандидатів чекають співбесіда, психологічний відбір, медогляд і кілька етапів підготовки.
Як відбувається оформлення на військову службу за контрактом – пояснення
У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили етапи укладання контракту — від звернення до центру до проходження підготовки у військовій частині. Таким чином, для укладання контракту необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку — за реєстрацією місця проживання чи перебування.

Інструктор проводить співбесіду та надає інформацію щодо наявних вакансій у військових частинах.

Необхідні документи

Після співбесіди потрібно подати до ТЦК базові документи:

  • паспорт громадянина України;
  • копію картки платника податків;
  • військово-обліковий документ;
  • документи про освіту (атестат, свідоцтво, диплом та додатки);
  • автобіографію;
  • інші документи за необхідності.

Професійно-психологічний відбір

Кандидат має пройти професійно-психологічний відбір.

Медичний огляд

Однією з умов укладання контракту є відповідний стан здоров’я. Кандидат зобов’язаний пройти медичний огляд і визначити ступінь придатності до служби, тобто пройти військово-лікарську комісію.

Медогляд проводиться за направленням, підписаним начальником РТЦК та СП. Необхідні документи:

  • довідка про проходження психіатричних оглядів;
  • сертифікат про наркологічний огляд;
  • за потреби — результати додаткових досліджень;
  • медична картка амбулаторного хворого;
  • довідка про перебування або неперебування на обліку в протитуберкульозному диспансері.

Кандидатів оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та, за необхідності, інші спеціалісти.

Перед оглядом проводяться:

  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • біохімічний аналіз крові;
  • аналіз крові на антитіла до ВІЛ;
  • тест на антиген вірусу гепатиту B;
  • аналіз на антитіла до гепатиту C;
  • реакція мікропреципітації;
  • визначення групи крові та резус-фактора;
  • флюорографія;
  • кардіограма.

У разі неможливості пройти окремі обстеження у визначеному закладі, кандидату надають інформацію про інші медустанови.

Оформлення особової справи

Після проходження всіх етапів оформлюється особова справа кандидата.

Підготовка до служби

Після укладання контракту передбачене проходження підготовки:

  • базова загальновійськова підготовка — понад 51 добу;
  • фахова підготовка — від 5 до 60 діб;
  • курс адаптації у військовій частині — 14 діб.

