Як відбувається оформлення на військову службу за контрактом – пояснення

Кандидатів чекають співбесіда, психологічний відбір, медогляд і кілька етапів підготовки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили етапи укладання контракту — від звернення до центру до проходження підготовки у військовій частині. Таким чином, для укладання контракту необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку — за реєстрацією місця проживання чи перебування.

Інструктор проводить співбесіду та надає інформацію щодо наявних вакансій у військових частинах.

Необхідні документи

Після співбесіди потрібно подати до ТЦК базові документи:

паспорт громадянина України;

копію картки платника податків;

військово-обліковий документ;

документи про освіту (атестат, свідоцтво, диплом та додатки);

автобіографію;

інші документи за необхідності.

Професійно-психологічний відбір

Кандидат має пройти професійно-психологічний відбір.

Медичний огляд

Однією з умов укладання контракту є відповідний стан здоров’я. Кандидат зобов’язаний пройти медичний огляд і визначити ступінь придатності до служби, тобто пройти військово-лікарську комісію.

Медогляд проводиться за направленням, підписаним начальником РТЦК та СП. Необхідні документи:

довідка про проходження психіатричних оглядів;

сертифікат про наркологічний огляд;

за потреби — результати додаткових досліджень;

медична картка амбулаторного хворого;

довідка про перебування або неперебування на обліку в протитуберкульозному диспансері.

Кандидатів оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та, за необхідності, інші спеціалісти.

Перед оглядом проводяться:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові;

аналіз крові на антитіла до ВІЛ;

тест на антиген вірусу гепатиту B;

аналіз на антитіла до гепатиту C;

реакція мікропреципітації;

визначення групи крові та резус-фактора;

флюорографія;

кардіограма.

У разі неможливості пройти окремі обстеження у визначеному закладі, кандидату надають інформацію про інші медустанови.

Оформлення особової справи

Після проходження всіх етапів оформлюється особова справа кандидата.

Підготовка до служби

Після укладання контракту передбачене проходження підготовки:

базова загальновійськова підготовка — понад 51 добу;

фахова підготовка — від 5 до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині — 14 діб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.