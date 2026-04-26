Як відбувається оформлення на військову службу за контрактом – пояснення
У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили етапи укладання контракту — від звернення до центру до проходження підготовки у військовій частині. Таким чином, для укладання контракту необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку — за реєстрацією місця проживання чи перебування.
Інструктор проводить співбесіду та надає інформацію щодо наявних вакансій у військових частинах.
Необхідні документи
Після співбесіди потрібно подати до ТЦК базові документи:
- паспорт громадянина України;
- копію картки платника податків;
- військово-обліковий документ;
- документи про освіту (атестат, свідоцтво, диплом та додатки);
- автобіографію;
- інші документи за необхідності.
Професійно-психологічний відбір
Кандидат має пройти професійно-психологічний відбір.
Медичний огляд
Однією з умов укладання контракту є відповідний стан здоров’я. Кандидат зобов’язаний пройти медичний огляд і визначити ступінь придатності до служби, тобто пройти військово-лікарську комісію.
Медогляд проводиться за направленням, підписаним начальником РТЦК та СП. Необхідні документи:
- довідка про проходження психіатричних оглядів;
- сертифікат про наркологічний огляд;
- за потреби — результати додаткових досліджень;
- медична картка амбулаторного хворого;
- довідка про перебування або неперебування на обліку в протитуберкульозному диспансері.
Кандидатів оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та, за необхідності, інші спеціалісти.
Перед оглядом проводяться:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- біохімічний аналіз крові;
- аналіз крові на антитіла до ВІЛ;
- тест на антиген вірусу гепатиту B;
- аналіз на антитіла до гепатиту C;
- реакція мікропреципітації;
- визначення групи крові та резус-фактора;
- флюорографія;
- кардіограма.
У разі неможливості пройти окремі обстеження у визначеному закладі, кандидату надають інформацію про інші медустанови.
Оформлення особової справи
Після проходження всіх етапів оформлюється особова справа кандидата.
Підготовка до служби
Після укладання контракту передбачене проходження підготовки:
- базова загальновійськова підготовка — понад 51 добу;
- фахова підготовка — від 5 до 60 діб;
- курс адаптації у військовій частині — 14 діб.
