Как проходит оформление на военную службу по контракту — разъяснения
В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили этапы заключения контракта — от обращения в центр до прохождения подготовки в воинской части. Таким образом, для заключения контракта необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета — по регистрации места жительства или пребывания.
Инструктор проводит собеседование и предоставляет информацию о имеющихся вакансиях в воинских частях.
Необходимые документы
После собеседования необходимо подать в ТЦК основные документы:
- паспорт гражданина Украины;
- копию карточки налогоплательщика;
- военно-учетный документ;
- документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом и приложения);
- автобиографию;
- другие документы при необходимости.
Профессионально-психологический отбор
Кандидат должен пройти профессионально-психологический отбор.
Медицинский осмотр
Одним из условий заключения контракта является соответствующее состояние здоровья. Кандидат обязан пройти медицинский осмотр и определить степень годности к службе, то есть пройти военно-врачебную комиссию.
Медицинский осмотр проводится по направлению, подписанному начальником РТЦК и СП. Необходимые документы:
- справка о прохождении психиатрических осмотров;
- сертификат о наркологическом осмотре;
- при необходимости — результаты дополнительных исследований;
- медицинская карта амбулаторного больного;
- справка о том, состоит ли кандидат на учете в противотуберкулезном диспансере.
Кандидатов осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматолог и, при необходимости, другие специалисты.
Перед осмотром проводятся:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- биохимический анализ крови;
- анализ крови на антитела к ВИЧ;
- тест на антиген вируса гепатита B;
- анализ на антитела к гепатиту C;
- реакция микропреципитации;
- определение группы крови и резус-фактора;
- флюорография;
- кардиограмма.
В случае невозможности пройти отдельные обследования в указанном учреждении, кандидату предоставляют информацию о других медицинских учреждениях.
Оформление личного дела
После прохождения всех этапов оформляется личное дело кандидата.
Подготовка к службе
После заключения контракта предусмотрено прохождение подготовки:
- базовая общевоенная подготовка — более 51 суток;
- специальная подготовка — от 5 до 60 суток;
- курс адаптации в воинской части — 14 суток.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.