  1. В Украине

Как проходит оформление на военную службу по контракту — разъяснения

15:44, 26 апреля 2026
Кандидатов ждут собеседование, психологический отбор, медосмотр и несколько этапов подготовки.
Как проходит оформление на военную службу по контракту — разъяснения
В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили этапы заключения контракта — от обращения в центр до прохождения подготовки в воинской части. Таким образом, для заключения контракта необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета — по регистрации места жительства или пребывания.

Инструктор проводит собеседование и предоставляет информацию о имеющихся вакансиях в воинских частях.

Необходимые документы

После собеседования необходимо подать в ТЦК основные документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • копию карточки налогоплательщика;
  • военно-учетный документ;
  • документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом и приложения);
  • автобиографию;
  • другие документы при необходимости.

Профессионально-психологический отбор

Кандидат должен пройти профессионально-психологический отбор.

Медицинский осмотр

Одним из условий заключения контракта является соответствующее состояние здоровья. Кандидат обязан пройти медицинский осмотр и определить степень годности к службе, то есть пройти военно-врачебную комиссию.

Медицинский осмотр проводится по направлению, подписанному начальником РТЦК и СП. Необходимые документы:

  • справка о прохождении психиатрических осмотров;
  • сертификат о наркологическом осмотре;
  • при необходимости — результаты дополнительных исследований;
  • медицинская карта амбулаторного больного;
  • справка о том, состоит ли кандидат на учете в противотуберкулезном диспансере.

Кандидатов осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматолог и, при необходимости, другие специалисты.

Перед осмотром проводятся:

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • биохимический анализ крови;
  • анализ крови на антитела к ВИЧ;
  • тест на антиген вируса гепатита B;
  • анализ на антитела к гепатиту C;
  • реакция микропреципитации;
  • определение группы крови и резус-фактора;
  • флюорография;
  • кардиограмма.

В случае невозможности пройти отдельные обследования в указанном учреждении, кандидату предоставляют информацию о других медицинских учреждениях.

Оформление личного дела

После прохождения всех этапов оформляется личное дело кандидата.

Подготовка к службе

После заключения контракта предусмотрено прохождение подготовки:

  • базовая общевоенная подготовка — более 51 суток;
  • специальная подготовка — от 5 до 60 суток;
  • курс адаптации в воинской части — 14 суток.

военные контракт военнослужащие

