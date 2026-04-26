Как проходит оформление на военную службу по контракту — разъяснения

Кандидатов ждут собеседование, психологический отбор, медосмотр и несколько этапов подготовки.

В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили этапы заключения контракта — от обращения в центр до прохождения подготовки в воинской части. Таким образом, для заключения контракта необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета — по регистрации места жительства или пребывания.

Инструктор проводит собеседование и предоставляет информацию о имеющихся вакансиях в воинских частях.

Необходимые документы

После собеседования необходимо подать в ТЦК основные документы:

паспорт гражданина Украины;

копию карточки налогоплательщика;

военно-учетный документ;

документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом и приложения);

автобиографию;

другие документы при необходимости.

Профессионально-психологический отбор

Кандидат должен пройти профессионально-психологический отбор.

Медицинский осмотр

Одним из условий заключения контракта является соответствующее состояние здоровья. Кандидат обязан пройти медицинский осмотр и определить степень годности к службе, то есть пройти военно-врачебную комиссию.

Медицинский осмотр проводится по направлению, подписанному начальником РТЦК и СП. Необходимые документы:

справка о прохождении психиатрических осмотров;

сертификат о наркологическом осмотре;

при необходимости — результаты дополнительных исследований;

медицинская карта амбулаторного больного;

справка о том, состоит ли кандидат на учете в противотуберкулезном диспансере.

Кандидатов осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматолог и, при необходимости, другие специалисты.

Перед осмотром проводятся:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови;

анализ крови на антитела к ВИЧ;

тест на антиген вируса гепатита B;

анализ на антитела к гепатиту C;

реакция микропреципитации;

определение группы крови и резус-фактора;

флюорография;

кардиограмма.

В случае невозможности пройти отдельные обследования в указанном учреждении, кандидату предоставляют информацию о других медицинских учреждениях.

Оформление личного дела

После прохождения всех этапов оформляется личное дело кандидата.

Подготовка к службе

После заключения контракта предусмотрено прохождение подготовки:

базовая общевоенная подготовка — более 51 суток;

специальная подготовка — от 5 до 60 суток;

курс адаптации в воинской части — 14 суток.

