Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до зими — Міненерго

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ключовими завданнями залишаються захист інфраструктури, ремонти та накопичення газу.

Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group («Енергетичний Рамштайн»).

За його словами, підготовка до зими є одним із ключових викликів. Серед основних пріоритетів він назвав захист енергетичної інфраструктури, прискорення закупівлі обладнання та матеріалів для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, проведення масштабної ремонтної кампанії, а також накопичення запасів газу.

Шмигаль повідомив, що українські фахівці вже обстежили вісім виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. За результатами визначено обладнання, яке може бути передане Україні. Наразі триває підготовка до його фізичної доставки на пошкоджені енергетичні об’єкти.

Окремо міністр наголосив на важливості ефективного використання Фонду підтримки енергетики України. За його словами, необхідний обсяг фінансування за цим напрямом становить 829 млн євро.

