  1. В Україні

Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до зими — Міненерго

13:56, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ключовими завданнями залишаються захист інфраструктури, ремонти та накопичення газу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group («Енергетичний Рамштайн»).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, підготовка до зими є одним із ключових викликів. Серед основних пріоритетів він назвав захист енергетичної інфраструктури, прискорення закупівлі обладнання та матеріалів для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, проведення масштабної ремонтної кампанії, а також накопичення запасів газу.

Шмигаль повідомив, що українські фахівці вже обстежили вісім виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. За результатами визначено обладнання, яке може бути передане Україні. Наразі триває підготовка до його фізичної доставки на пошкоджені енергетичні об’єкти.

Окремо міністр наголосив на важливості ефективного використання Фонду підтримки енергетики України. За його словами, необхідний обсяг фінансування за цим напрямом становить 829 млн євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]