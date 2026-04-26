  1. В Украине

Украине требуется не менее 5,4 млрд евро для подготовки к зиме — Минэнерго

13:56, 26 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ключевыми задачами остаются защита инфраструктуры, ремонтные работы и накопление газа.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group («Энергетический Рамштайн»).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, подготовка к зиме является одним из ключевых вызовов. Среди основных приоритетов он назвал защиту энергетической инфраструктуры, ускорение закупок оборудования и материалов для ремонтов, развитие распределенной генерации, проведение масштабной ремонтной кампании, а также накопление запасов газа.

Шмыгаль сообщил, что украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. По результатам определено оборудование, которое может быть передано Украине. Сейчас идет подготовка к его физической доставке на поврежденные энергетические объекты.

Отдельно министр подчеркнул важность эффективного использования Фонда поддержки энергетики Украины. По его словам, необходимый объем финансирования по этому направлению составляет 829 млн евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина энергетика Денис Шмыгаль отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]