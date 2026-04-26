Украине требуется не менее 5,4 млрд евро для подготовки к зиме — Минэнерго

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ключевыми задачами остаются защита инфраструктуры, ремонтные работы и накопление газа.

Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group («Энергетический Рамштайн»).

По его словам, подготовка к зиме является одним из ключевых вызовов. Среди основных приоритетов он назвал защиту энергетической инфраструктуры, ускорение закупок оборудования и материалов для ремонтов, развитие распределенной генерации, проведение масштабной ремонтной кампании, а также накопление запасов газа.

Шмыгаль сообщил, что украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. По результатам определено оборудование, которое может быть передано Украине. Сейчас идет подготовка к его физической доставке на поврежденные энергетические объекты.

Отдельно министр подчеркнул важность эффективного использования Фонда поддержки энергетики Украины. По его словам, необходимый объем финансирования по этому направлению составляет 829 млн евро.

