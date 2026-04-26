Чи впадуть ціни на пальне після відновлення поставок через «Дружбу», – розповів Денис Шмигаль

За словами міністра енергетики, поновлення транзиту нафти може забезпечити додаткові обсяги пального та вплинути на зниження цін.

Україна очікує, що після відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального, а його ціна може знизитися. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group у Києві.

За його словами, нафтопровід між Україною та Угорщиною має використовуватися, особливо з огляду на ситуацію на ринку пального. Це, за оцінкою міністра, «це допоможе нам отримати додаткові об’єми, можливо здешевити дизельні ресурси завдяки роботи трубопровідного транспорт».

Водночас він наголосив, що уряд не веде переговорів щодо імпорту пального, оскільки це є сферою відповідальності компаній. При цьому питання подальших поставок планують опрацювати з Укртранснафта та угорською компанією MOL.

