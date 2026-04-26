Упадут ли цены на топливо после возобновления поставок по «Дружбе», — рассказал Денис Шмыгаль

14:32, 26 апреля 2026
По словам министра энергетики, возобновление транзита нефти может обеспечить дополнительные объемы топлива и повлиять на снижение цен.
Украина ожидает, что после возобновления транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» может возобновиться импорт нефтепродуктов из Венгрии, в частности дизельного топлива, а его цена может снизиться. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве.

По его словам, нефтепровод между Украиной и Венгрией должен использоваться, особенно с учетом ситуации на рынке топлива. Это, по оценке министра, «поможет нам получить дополнительные объемы, возможно удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта».

В то же время он подчеркнул, что правительство не ведет переговоров об импорте топлива, поскольку это входит в сферу ответственности компаний. При этом вопрос дальнейших поставок планируется обсудить с «Укртранснафтой» и венгерской компанией MOL.

