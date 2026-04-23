  1. Відео
  2. / В Україні

Стрілянина в Івано-Франківську: водій відкрив вогонь і втік, відео

15:39, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Івано-Франківську водій відкрив вогонь з пістолета по іншій людині та втік з місця події.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Івано-Франківську патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь під час конфлікту між водіями. Про це повідомили у поліції. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався на вулиці Пулюя. За даними поліції, між двома водіями виникла суперечка, під час якої один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл і зник з місця події.

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали пошуки. Один із екіпажів виявив та зупинив автомобіль, що підходив під орієнтування. З огляду на інформацію про можливу наявність зброї, патрульні діяли з підвищеними заходами безпеки.

Затриманого передали слідчим для подальшого з’ясування обставин інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Івано-Франківськ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]