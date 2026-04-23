Стрілянина в Івано-Франківську: водій відкрив вогонь і втік, відео

У Івано-Франківську водій відкрив вогонь з пістолета по іншій людині та втік з місця події.

В Івано-Франківську патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь під час конфлікту між водіями. Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався на вулиці Пулюя. За даними поліції, між двома водіями виникла суперечка, під час якої один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл і зник з місця події.

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали пошуки. Один із екіпажів виявив та зупинив автомобіль, що підходив під орієнтування. З огляду на інформацію про можливу наявність зброї, патрульні діяли з підвищеними заходами безпеки.

Затриманого передали слідчим для подальшого з’ясування обставин інциденту.

