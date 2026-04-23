Стрельба в Ивано-Франковске: водитель открыл огонь и скрылся, видео
В Ивано-Франковске патрульные задержали мужчину, открывшего огонь во время конфликта между водителями. Об этом сообщили в полиции.
Инцидент произошел на улице Пулюя. По данным полиции, между двумя водителями возник спор, во время которого один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел и скрылся с места происшествия.
После получения сообщения правоохранители приступили к поискам. Один из экипажей обнаружил и остановил подходящий под ориентировку автомобиль. Учитывая информацию о возможном наличии оружия, патрульные действовали с повышенными мерами безопасности.
Задержанный был передан следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.
