Стрельба в Ивано-Франковске: водитель открыл огонь и скрылся, видео

В Ивано-Франковске водитель открыл огонь из пистолета по другому человеку и скрылся с места происшествия.

В Ивано-Франковске патрульные задержали мужчину, открывшего огонь во время конфликта между водителями. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел на улице Пулюя. По данным полиции, между двумя водителями возник спор, во время которого один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел и скрылся с места происшествия.

После получения сообщения правоохранители приступили к поискам. Один из экипажей обнаружил и остановил подходящий под ориентировку автомобиль. Учитывая информацию о возможном наличии оружия, патрульные действовали с повышенными мерами безопасности.

Задержанный был передан следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.

