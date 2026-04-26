У МЗС засудили стрілянину на заході Трампа, там була посол України Стефанішина

У МЗС заявили, що українська сторона з полегшенням сприйняла інформацію про те, що ніхто з учасників заходу не постраждав.

Джерело фото: Ольга Стефанішина / facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив стрілянину, яка сталася під час заходу Асоціації кореспондентів при Білому домі у Вашингтоні.

«Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі», - заявив Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

Також він підкреслив, що українська сторона з полегшенням сприйняла інформацію про те, що ніхто з учасників заходу не постраждав.

«Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали», - зазначив він.

Нагадаємо, на заході перебувала посол України у США Ольга Стефанішина. За її словами, стрільця знешкодили під час спроби проникнути до приміщення.

«Президентом та Першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати», - повідомила вона.

