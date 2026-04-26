  В Украине

В МИД осудили стрельбу на мероприятии Трампа, там была посол Украины Стефанишина

14:50, 26 апреля 2026
В МИД заявили, что украинская сторона с облегчением восприняла информацию о том, что никто из участников мероприятия не пострадал.
Источник фото: Ольга Стефанишина / facebook.com
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил стрельбу, которая произошла во время мероприятия Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.

«Мы осуждаем стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме», — заявил Сибига на своей странице в соцсети X.

Также он подчеркнул, что украинская сторона с облегчением восприняла информацию о том, что никто из участников мероприятия не пострадал.

«С облегчением отмечаем, что Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие участники не пострадали», — отметил он.

Напомним, на мероприятии находилась посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, стрелка обезвредили во время попытки проникнуть в помещение.

«С президентом и Первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — сообщила она.

