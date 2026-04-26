НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію: кого це зачепить

З 1 травня зростуть граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила про перегляд граничних цін на ринку електроенергії - на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринку.

Рішення прийнято 23 квітня за підсумками відкритих обговорень з учасниками ринку.

З 1 травня 2026 року встановлюються такі граничні ціни:

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: максимальна — 15 000 грн/МВт·год, мінімальна — 10 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку: максимальна — 17 000 грн/МВт·год, мінімальна — 0,01 грн/МВт·год.

«Перегляд граничних цін має створити умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту генерації, а також підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії для покриття пікового попиту», - заявили у Комісії.

«Рішення ухвалене з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін, зокрема НЕК «Укренерго» та АТ «Оператор ринку».

В умовах воєнного стану та постійної загрози атак на енергетичну інфраструктуру важливо забезпечити стабільну роботу ринку. Додатковим фактором є ситуація на світових енергетичних ринках, зокрема вплив цін на газ.

Пріоритет - збалансування енергосистеми та мінімізація відключень споживачів, у тому числі за рахунок додаткових інструментів балансування, зокрема імпорту електроенергії», — зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

