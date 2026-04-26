НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию: кого это коснется

С 1 мая вырастут предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии — на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынке.

Решение принято 23 апреля по итогам открытых обсуждений с участниками рынка.

С 1 мая 2026 года устанавливаются следующие предельные цены:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке: максимальная — 15 000 грн/МВт·ч, минимальная — 10 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке: максимальная — 17 000 грн/МВт·ч, минимальная — 0,01 грн/МВт·ч.

«Пересмотр предельных цен должен создать условия для стабильной работы рынка в условиях дефицита генерации, а также повысить заинтересованность импортеров в поставке электроэнергии для покрытия пикового спроса», — заявили в Комиссии.

«Решение принято с учетом позиций всех заинтересованных сторон, в частности НЭК «Укрэнерго» и АО «Оператор рынка».

В условиях военного положения и постоянной угрозы атак на энергетическую инфраструктуру важно обеспечить стабильную работу рынка. Дополнительным фактором является ситуация на мировых энергетических рынках, в частности влияние цен на газ.

Приоритет — сбалансирование энергосистемы и минимизация отключений потребителей, в том числе за счет дополнительных инструментов балансирования, в частности импорта электроэнергии», — отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

