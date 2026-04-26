  1. В Украине

НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию: кого это коснется

13:20, 26 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 мая вырастут предельные цены на электроэнергию для бизнеса.
Фото: nerc.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии — на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынке.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение принято 23 апреля по итогам открытых обсуждений с участниками рынка.

С 1 мая 2026 года устанавливаются следующие предельные цены:

  • на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке: максимальная — 15 000 грн/МВт·ч, минимальная — 10 грн/МВт·ч;
  • на балансирующем рынке: максимальная — 17 000 грн/МВт·ч, минимальная — 0,01 грн/МВт·ч.

«Пересмотр предельных цен должен создать условия для стабильной работы рынка в условиях дефицита генерации, а также повысить заинтересованность импортеров в поставке электроэнергии для покрытия пикового спроса», — заявили в Комиссии.

«Решение принято с учетом позиций всех заинтересованных сторон, в частности НЭК «Укрэнерго» и АО «Оператор рынка».

В условиях военного положения и постоянной угрозы атак на энергетическую инфраструктуру важно обеспечить стабильную работу рынка. Дополнительным фактором является ситуация на мировых энергетических рынках, в частности влияние цен на газ.

Приоритет — сбалансирование энергосистемы и минимизация отключений потребителей, в том числе за счет дополнительных инструментов балансирования, в частности импорта электроэнергии», — отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НКРЕКП электроэнергия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]