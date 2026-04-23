Верховний Суд відмовив у встановленні статусу батька-одинака чоловіку, який виховує дитину сам

Верховний Суд залишив без розгляду заяву про встановлення статусу одинокого батька.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглядаючи справу№ 752/11817/24 дійшов висновку, що справи про встановлення фактів, які мають юридичне значення, можуть розглядатися в порядку окремого провадження лише за відсутності спору.

Заявник є батьком дитини, який на момент її народження, ні після цього у шлюбі з матір’ю дитини не перебував.

Після народження дитини їхні стосунки припинилися, а дитину з пологового будинку забрав саме заявник, який відтоді самостійно займається її вихованням.

На думку заявника, з 12 вересня 2019 року виникли всі умови, передбачені ч. 2 статті 143 Сімейним кодексом України для набуття статусу одинокого батька. Він зазначив, що відповідний статус йому необхідний для отримання соціальних пільг і державної допомоги, передбачених законодавством.

Рішення судів попередніх інстанцій

Голосіївський районний суд м. Києва рішенням від 22 серпня 2024 року у задоволенні заяви відмовив. Київський апеляційний суд постановою від 27 лютого 2025 року залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.

У касаційній скарзі заявник вказує, що суди неправильно застосували норми матеріального права, безпідставно прирівнявши спірні правовідносини до випадків позбавлення батьківських прав, тоді як у цій справі питання набуття статусу одинокого батька має вирішуватися відповідно до абзацу другого частини другої статті 143 Сімейного кодексу України.

Також він зазначив, що судами не було належним чином досліджено подані докази та не встановлено всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Крім того, він посилається на порушення норм процесуального права, зокрема стверджує, що матір дитини не була належним чином повідомлена про розгляд справи судами попередніх інстанцій. Окремо вказує, що апеляційний суд безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про участь його представника в режимі відеоконференції, пославшись на нібито несвоєчасне подання заяви, хоча вона була подана через систему «Електронний суд» у встановлений строк.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що окреме провадження є видом непозовного цивільного судочинства, у якому встановлюються юридичні факти лише за умови, що вони мають значення для виникнення, зміни чи припинення прав особи і при цьому не пов’язані зі спором про право.

Суд наголосив, що до цієї категорії належать справи про встановлення юридичних фактів, але лише за наявності сукупності умов: коли факт має юридичне значення, не існує іншого встановленого законом порядку його підтвердження, заявник не має можливості отримати відповідний документ, а також відсутній спір про право. Якщо ж під час розгляду справи встановлюється, що між сторонами існує спір щодо прав та обов’язків, такий спір підлягає вирішенню виключно в позовному провадженні, а заява в окремому провадженні має бути залишена без розгляду.

У цій справі заявник фактично просить встановити факт одноособового утримання дитини з метою отримання соціальних виплат і пільг.

Колегія суддів зазначає, що доводи заявника про утримання доньки підлягають перевірці в межах позовного провадження, оскільки такий факт не може бути встановлений у порядку окремого провадження. Факт, про встановлення якого просить заявник не підлягає з’ясуванню в цьому процесуальному порядку, оскільки потребує вирішення питання про право.

Суд наголосив, що відповідно до частини шостої статті 294 ЦПК України, якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, який підлягає вирішенню в позовному провадженні, суд залишає заяву без розгляду та роз’яснює заінтересованим особам право звернутися до суду з позовом на загальних підставах.

За результатами розгляду касаційної скарги Верховний Суд дійшов висновку, що факт набуття заявником статусу одинокого батька не може бути встановлений у порядку окремого провадження, оскільки у справі наявні ознаки спору про право. Відповідно до норм ЦПК України, у разі якщо такий спір виявлено під час розгляду справи, заява підлягає залишенню без розгляду.З урахуванням цього Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду і залишив заяву заявника про встановлення факту набуття статусу одинокого батька без розгляду.

