Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 752/11817/24, пришёл к выводу, что дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, могут рассматриваться в порядке отдельного производства только при отсутствии спора.

Заявитель является отцом ребёнка, который ни на момент его рождения, ни после этого в браке с матерью ребёнка не состоял.

После рождения ребёнка их отношения прекратились, а ребёнка из роддома забрал именно заявитель, который с тех пор самостоятельно занимается его воспитанием.

По мнению заявителя, с 12 сентября 2019 года воникли все условия, предусмотренные ч. 2 ст. 143 Семейного кодекса Украины для приобретения статуса одинокого отца. Заявитель отметил, что соответствующий статус ему необходим для получения социальных льгот и государственной помощи, предусмотренных законодательством.

Решения судов предыдущих инстанций

Голосеевский районный суд г. Киева решением от 22 августа 2024 года отказал в удовлетворении заявления. Киевский апелляционный суд постановлением от 27 февраля 2025 года оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

В кассационной жалобе заявитель указывает, что суды неправильно применили нормы материального права, безосновательно приравняв спорные правоотношения к случаям лишения родительских прав, тогда как в данном деле вопрос приобретения статуса одинокого отца должен решаться в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 143 Семейного кодекса Украины.

Также он отметил, что судами не были надлежащим образом исследованы представленные доказательства и не установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Кроме того, он ссылается на нарушение норм процессуального права, в частности утверждает, что мать ребёнка не была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела судами предыдущих инстанций. Отдельно указывает, что апелляционный суд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства об участии его представителя в режиме видеоконференции, сославшись на якобы несвоевременную подачу заявления, хотя оно было подано через систему «Электронный суд» в установленный срок.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что отдельное производство является видом непозовного гражданского судопроизводства, в котором устанавливаются юридические факты лишь при условии, что они имеют значение для возникновения, изменения или прекращения прав лица и при этом не связаны со спором о праве.

Суд подчеркнул, что к этой категории относятся дела об установлении юридических фактов, но только при наличии совокупности условий: когда факт имеет юридическое значение, отсутствует иной установленный законом порядок его подтверждения, заявитель не имеет возможности получить соответствующий документ, а также отсутствует спор о праве. Если же в ходе рассмотрения дела устанавливается, что между сторонами существует спор относительно прав и обязанностей, такой спор подлежит рассмотрению исключительно в порядке искового производства, а заявление в отдельном производстве должно быть оставлено без рассмотрения.

В данном деле заявитель фактически просит установить факт единоличного содержания ребёнка с целью получения социальных выплат и льгот.

Коллегия судей указала, что доводы заявителя о содержании дочери подлежат проверке в порядке искового производства, поскольку такой факт не может быть установлен в рамках отдельного производства. Факт, об установлении которого просит заявитель, не подлежит выяснению в данном процессуальном порядке, поскольку требует разрешения вопроса о праве.

Суд отметил, что в соответствии с частью шестой статьи 294 ГПК Украины, если в ходе рассмотрения дела в порядке отдельного производства возникает спор о праве, который подлежит рассмотрению в исковом производстве, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам право обратиться в суд с иском на общих основаниях.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд пришёл к выводу, что факт приобретения заявителем статуса одинокого отца не может быть установлен в порядке отдельного производства, поскольку в деле имеются признаки спора о праве. В связи с этим Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и оставил заявление об установлении факта приобретения статуса одинокого отца без рассмотрения.

