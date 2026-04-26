КАС ВС висловився щодо порядку призначення надбавки за інтенсивність праці керівнику освіти області

Фото: zemliak.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 березня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Особа_1 на рішення Волинського окружного адміністративного суду від 05 лютого 2024 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 04 червня 2024 року у справі №140/30854/23 за позовом Особа_1 до Державної служби якості освіти України, третя особа – Управління державної служби якості освіти у Київській області, про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку та моральної шкоди.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтовано тим, що на підставі проведеного внутрішнього аудиту сформовано аудиторський звіт з непідтвердженою та упередженою інформацією, без взяття до уваги пояснень. Відповідач вказував, що позивачка перебуваючи на посаді начальника Управління державної служби якості освіти у Київській області, самостійно встановлювала собі надбавки за інтенсивність праці без попереднього погодження з Головою Державної служби якості освіти України, а звернення за погодженням здійснювала вже після видання відповідних наказів.

Судами попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовлено. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що абзацом шостим пункту 8 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 встановлено чітку вимогу згідно з якою встановлення надбавки за інтенсивність Особа_1, як начальнику Управління, повинно було відбуватися виключно за умови погодження її з Головою Державної служби якості освіти України.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Начальник Управління державної служби якості освіти у Київській області, як керівник державної служби в державному органі, встановлює собі надбавки за інтенсивність праці за погодженням з Головою Державної служби якості освіти України, з врахуванням таких критеріїв, як якість і складність підготовлених документів, терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів, ініціативність у роботі.

Позивачка, як начальник Управління Служби у Київській області, при прийнятті наказів про встановлення собі надбавки за інтенсивність праці повинна погодити встановлений собі розмір такої надбавки із суб'єктом призначення - Головою Служби.

Фактично позивачка, нараховувала грошові кошти у розмірі, який вона визначила на власний розсуд без жодного стороннього контролю за процесом прийняття таких рішень. Наведене доводить, що позивачка, приймаючи накази про преміювання, з огляду на спосіб їх прийняття, а також розмір премій встановлений цими наказами, використала власні повноваження в особистих цілях.

Така поведінка позивачки свідчить про те, що вона не дотрималась вимог Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 та протиправно прийняла накази про встановлення собі надбавки за інтенсивність праці без погодження з Головою Служби.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 19 березня 2026 року у справі №140/30854/23 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.