КАС ВС высказался о порядке назначения надбавки за интенсивность труда руководителю образования области

13:38, 26 апреля 2026
Начальник Управления государственной службы качества образования в Киевской области, как руководитель государственной службы в государственном органе, устанавливает себе надбавки за интенсивность труда по согласованию с Председателем Государственной службы качества образования Украины с учетом таких критериев, как качество и сложность подготовленных документов, срочность выполнения задач, обработка и подготовка документов, инициативность в работе.

19 марта 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Лицо_1 на решение Волынского окружного административного суда от 05 февраля 2024 года и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 04 июня 2024 года по делу № 140/30854/23 по иску Лицо_1 к Государственной службе качества образования Украины, третье лицо — Управление государственной службы качества образования в Киевской области, о признании противоправным и отмене приказа, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка и морального вреда.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Иск обоснован тем, что на основании проведенного внутреннего аудита сформирован аудиторский отчет с неподтвержденной и предвзятой информацией без учета объяснений. Ответчик указывал, что истец, находясь на должности начальника Управления государственной службы качества образования в Киевской области, самостоятельно устанавливала себе надбавки за интенсивность труда без предварительного согласования с Председателем Государственной службы качества образования Украины, а обращение за согласованием осуществляла уже после издания соответствующих приказов.

Судами предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказано. Суды пришли к выводу, что абзацем шестым пункта 8 Положения о применении стимулирующих выплат государственным служащим, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 года № 15, установлено четкое требование, согласно которому установление надбавки за интенсивность Лицо_1, как начальнику Управления, должно было осуществляться исключительно при условии согласования ее с Председателем Государственной службы качества образования Украины.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Начальник Управления государственной службы качества образования в Киевской области, как руководитель государственной службы в государственном органе, устанавливает себе надбавки за интенсивность труда по согласованию с Председателем Государственной службы качества образования Украины с учетом таких критериев, как качество и сложность подготовленных документов, срочность выполнения задач, обработка и подготовка документов, инициативность в работе.

Истец, как начальник Управления Службы в Киевской области, при принятии приказов об установлении себе надбавки за интенсивность труда должна была согласовать установленный себе размер такой надбавки с субъектом назначения — Председателем Службы.

Фактически истец начисляла денежные средства в размере, который она определяла по собственному усмотрению без какого-либо внешнего контроля за процессом принятия таких решений. Указанное свидетельствует о том, что истец, принимая приказы о премировании, с учетом способа их принятия, а также размера премий, установленного этими приказами, использовала собственные полномочия в личных целях.

Такое поведение истца свидетельствует о том, что она не соблюдала требования Положения о применении стимулирующих выплат государственным служащим, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 года № 15, и противоправно приняла приказы об установлении себе надбавки за интенсивность труда без согласования с Председателем Службы.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 19 марта 2026 года по делу № 140/30854/23 можно ознакомиться по ссылке.

