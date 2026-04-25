У Бучі нетверезий чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці – його затримали

11:58, 25 квітня 2026
За даними поліції, 42-річний чоловік, вийшовши з таксі, влаштував стрілянину.
У місті Буча Київської області сталася стрілянина, яку влаштував чоловік просто посеред вулиці. За даними очевидців, він вийшов з автомобіля та почав хаотично здійснювати постріли, після чого намагався втекти та сховатися в одному з магазинів. Згодом чоловік забіг до аптеки та ще одного торговельного закладу, де його й затримали правоохоронці.

Як повідомили у поліції, інформація про постріли на одній із вулиць Бучі надійшла від очевидців. На місце події оперативно прибули підрозділи поліції охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

За словами правоохоронців, працівники поліції охорони першими прибули на виклик і затримали чоловіка. Попередньо встановлено, що 42-річний місцевий житель перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов із таксі та почав стріляти безсистемно.

Унаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі обставини стрілянини та походження зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї.

Відео стрілянини і затримання поширили місцеві Телеграм-канали.

