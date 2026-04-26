У Києві та області оголосили перший рівень небезпечності: у чому загроза

Жителів Київщини попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Фото: varta1.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві та Київській області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Український гідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. Вдень 26 та 27 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у заяві.

Також там додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.