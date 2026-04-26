В Киеве и области объявили первый уровень опасности: в чем угроза
12:08, 26 апреля 2026
Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Фото: varta1.com.ua
В Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. Днем 26 и 27 апреля порывы ветра 15–20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движения транспорта.
