В Киеве и области объявили первый уровень опасности: в чем угроза

Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

В Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. Днем 26 и 27 апреля порывы ветра 15–20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движения транспорта.

