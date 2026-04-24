З полону РФ повернули 193 українських захисників
16:05, 24 квітня 2026
Україна та РФ провели обмін полоненими 193 на 193.
ілюстративне фото
Україна повернули 193 захисників в межах чергового обміну полоненими. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту. Вони виконували бойові завдання на різних напрямках фронту.
Президент зазначив, що серед звільнених є поранені, а також військові, проти яких Росія відкривала кримінальні провадження.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.