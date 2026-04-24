Из плена РФ вернули 193 украинских защитников

Украина и РФ провели обмен пленными 193 на 193.

Украина вернули 193 защитника в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, среди освобожденных – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. Они выполняли боевые задания на разных направлениях фронта.

Президент отметил, что среди освобожденных есть раненые, а также военные, против которых Россия открывала уголовные производства.

