  В Україні

Фізособа продала майно: визначаємо податкові наслідки

15:26, 26 квітня 2026
ДПС надала роз’яснення щодо податкових наслідків продажу квартири, машини чи ділянки.
Фізособа продала майно: визначаємо податкові наслідки
У разі продажу майна податківці закликають громадян дотримуватися наступних ключових правил:

нерухомість (квартири, житлові будинки, певні земельні ділянки):

  • 0 % – якщо це перший продаж у році і майно перебувало у власності понад 3 роки (крім успадкованого майна);
  • 5 % ПДФО + 5 % військового збору – якщо це другий продаж за рік або майно було у власності менше 3 років, а також при першому продажу інших об’єктів нерухомості, крім зазначених;

рухоме майно (легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди):

  • 0 % – перший продаж у році;
  • 5 % – другий продаж;
  • 18 % ПДФО + 5 % військового збору – третій і кожен наступний;

інші транспортні засоби (крім легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда):

  • 5 % – перший та другий продаж у році.
  • 18 % ПДФО + 5 % військового збору – третій і кожен наступний.

