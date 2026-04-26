Фізособа продала майно: визначаємо податкові наслідки

ДПС надала роз’яснення щодо податкових наслідків продажу квартири, машини чи ділянки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі продажу майна податківці закликають громадян дотримуватися наступних ключових правил:

нерухомість (квартири, житлові будинки, певні земельні ділянки):

0 % – якщо це перший продаж у році і майно перебувало у власності понад 3 роки (крім успадкованого майна);

5 % ПДФО + 5 % військового збору – якщо це другий продаж за рік або майно було у власності менше 3 років, а також при першому продажу інших об’єктів нерухомості, крім зазначених;

рухоме майно (легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди):

0 % – перший продаж у році;

5 % – другий продаж;

18 % ПДФО + 5 % військового збору – третій і кожен наступний;

інші транспортні засоби (крім легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда):

5 % – перший та другий продаж у році.

18 % ПДФО + 5 % військового збору – третій і кожен наступний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.