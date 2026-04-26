Физлицо продало имущество: определяем налоговые последствия
15:26, 26 апреля 2026
ГНС предоставила разъяснение относительно налоговых последствий продажи квартиры, машины или участка.
В случае продажи имущества налоговики призывают граждан соблюдать следующие ключевые правила:
недвижимость (квартиры, жилые дома, определенные земельные участки):
- 0 % – если это первая продажа в году и имущество находилось в собственности более 3 лет (кроме унаследованного имущества);
- 5% НДФЛ + 5% военного сбора – если это вторая продажа за год или имущество было в собственности менее 3 лет, а также при первой продаже других объектов недвижимости, кроме указанных;
движимое имущество (легковые автомобили, мотоциклы, мопеды):
- 0% – первая продажа в году;
- 5 % – вторая продажа;
- 18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий;
прочие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):
- 5% – первая и вторая продажа в году.
- 18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий.
