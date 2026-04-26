  1. В Украине

Физлицо продало имущество: определяем налоговые последствия

15:26, 26 апреля 2026
ГНС предоставила разъяснение относительно налоговых последствий продажи квартиры, машины или участка.
В случае продажи имущества налоговики призывают граждан соблюдать следующие ключевые правила:

недвижимость (квартиры, жилые дома, определенные земельные участки):

  • 0 % – если это первая продажа в году и имущество находилось в собственности более 3 лет (кроме унаследованного имущества);
  • 5% НДФЛ + 5% военного сбора – если это вторая продажа за год или имущество было в собственности менее 3 лет, а также при первой продаже других объектов недвижимости, кроме указанных;

движимое имущество (легковые автомобили, мотоциклы, мопеды):

  • 0% – первая продажа в году;
  • 5 % – вторая продажа;
  • 18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий;

прочие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):

  • 5% – первая и вторая продажа в году.
  • 18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

