Физлицо продало имущество: определяем налоговые последствия

ГНС предоставила разъяснение относительно налоговых последствий продажи квартиры, машины или участка.

В случае продажи имущества налоговики призывают граждан соблюдать следующие ключевые правила:

недвижимость (квартиры, жилые дома, определенные земельные участки):

0 % – если это первая продажа в году и имущество находилось в собственности более 3 лет (кроме унаследованного имущества);

5% НДФЛ + 5% военного сбора – если это вторая продажа за год или имущество было в собственности менее 3 лет, а также при первой продаже других объектов недвижимости, кроме указанных;

движимое имущество (легковые автомобили, мотоциклы, мопеды):

0% – первая продажа в году;

5 % – вторая продажа;

18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий;

прочие транспортные средства (кроме легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда):

5% – первая и вторая продажа в году.

18% НДФЛ + 5% военного сбора – третий и каждый последующий.

