У Китаї роботи-гуманоїди вперше обігнали людей у півмарафоні та побили світовий рекорд

Переможцем у півмарафоні став робот від компанії Honor.

У Китаї роботи-гуманоїди покращили свої минулорічні результати і під час півмарафону змогли обігнати частину бігунів. У минулому році більшість із них не доходила до фінішу, пише The Guardian.

Роботи та 12 тисяч людей-учасників бігли дистанцію 21,1 км на окремих доріжках, розділених бар'єрами для безпеки. Загалом у забігу взяли участь понад 100 роботів китайського виробництва. Вони рухалися паралельною трасою разом із бігунами, щоб уникнути зіткнень.

Ще рік тому подібний експеримент супроводжувався численними технічними проблемами - багато роботів не могли стартувати або не доходили до фінішу.

Переможцем у півмарафоні став робот від компанії Honor, яка відома китайським виробником смартфонів. Він завершив забіг за 50 хвилин і 26 секунд, що на кілька хвилин швидше за світовий рекорд, встановлений Джейкобом Кіплімо минулого місяця в Лісабоні.

