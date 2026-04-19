В Китае роботы-гуманоиды впервые обогнали людей в полумарафоне и побили мировой рекорд

Победителем полумарафона стал робот от компании Honor.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае роботы-гуманоиды улучшили свои прошлогодние результаты и во время полумарафона смогли обогнать часть бегунов. В прошлом году большинство из них не доходило до финиша, пишет The Guardian.

Роботы и 12 тысяч участников-людей бежали дистанцию 21,1 км по отдельным дорожкам, разделенным барьерами для безопасности. Всего в забеге приняли участие более 100 роботов китайского производства. Они двигались по параллельной трассе вместе с бегунами, чтобы избежать столкновений.

Еще год назад подобный эксперимент сопровождался многочисленными техническими проблемами — многие роботы не могли стартовать или не доходили до финиша.

Победителем полумарафона стал робот от компании Honor. Он завершил забег за 50 минут 26 секунд, что на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного Джейкобом Киплимо в прошлом месяце в Лиссабоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.