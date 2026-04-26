Хто такий Коул Томас Аллен: що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину на заході Трампа

31-річний вчитель описував себе як «інженер-механік і фахівець з комп'ютерних наук за освітою, незалежний розробник ігор за досвідом, учитель за покликанням».

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії.

Підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому ідентифікували як Коула Томаса Аллена, 31-річного жителя міста Торранс (штат Каліфорнія), розташованого неподалік Лос-Анджелеса.

За даними Independent, Аллен закінчив у 2017 році Каліфорнійський технологічний інститут. На момент затримання він працював учителем, а також займався розробкою комп’ютерних ігор. Зокрема, у 2019 році він зареєстрував домен «Bohrdom» для власної гри, опублікованої на платформі Steam. Її описують як «засновану на навичках, ненасильницьку асиметричну бойову гру, частково натхненну хімічною моделлю».

У 2025 році Аллен здобув ступінь магістра з комп’ютерних наук у Каліфорнійському державному університеті в Домінгез-Гіллз.

Під час навчання в Caltech він був учасником християнської студентської спільноти та клубу Nerf. У 2017 році університет публікував його фото у Facebook після випуску — на ньому він тримав дитяче фото із плюшевим кроликом. У грудні 2024 року сервіс приватного навчання C2 Education назвав Аллена «Викладачем місяця».

У своєму профілі LinkedIn Аллен описував себе як «інженер-механік і фахівець з комп’ютерних наук за освітою, незалежний розробник ігор за досвідом, учитель за покликанням». Серед своїх інтересів він зазначав «науку і технології».

Раніше він працював інженером-механіком у компанії UK Controls у Саут-Пасадені, а також асистентом викладача в Caltech. У 2016 році брав участь у змаганнях із робототехніки.

За даними The Los Angeles Times, у жовтні 2024 року Аллен пожертвував 25 доларів політичному комітету ActBlue. Це була його єдина політична пожертва за останні десять років. Він був зареєстрованим виборцем, але не належав до жодної партії.

Аллен проживав у районі, де мешкає багато колишніх співробітників поліції Лос-Анджелеса. Сусіди описували місцевість як тиху та безпечну. Один із них зазначив, що Аллен міг мати розлад аутистичного спектра.

Місцеві медіа повідомили про масштабну операцію правоохоронців у будинку в Торрансі, пов’язаному з підозрюваним. Федеральні агенти провели обшук приблизно о 22:30 за місцевим часом.

За словами знайомих, Аллен був «дуже розумним», добре розбирався в біології, математиці та науці загалом, і водночас мав спокійний характер. Він також займався репетиторством для старшокласників.

Наразі невідомо, як саме підозрюваний проніс зброю до готелю Washington Hilton. За словами начальника поліції Вашингтона Джеффрі Керролла, слідство вважає, що Аллен проживав у цьому готелі. Повідомляється, що він прибув до Вашингтона з Лос-Анджелеса через Чикаго.

Поліція зазначає, що Аллен не мав судимостей і раніше не перебував у полі зору правоохоронців. Під час інциденту агент Секретної служби отримав поранення після того, як підозрюваний прорвався через контроль. Його затримали до того, як він дістався бальної зали, де перебували Трамп і члени уряду.

Прокурорка Вашингтона Джанін Пірро повідомила, що підозрюваному інкримінують два злочини: використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального службовця із застосуванням небезпечної зброї.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу має відбутися у понеділок. У разі доведення провини Аллену загрожує до 15 років ув’язнення.

