Кто такой Коул Томас Аллен: что известно о мужчине, устроившем стрельбу на мероприятии Трампа

31-летний учитель описывал себя как «инженер-механик и специалист по компьютерным наукам по образованию, независимый разработчик игр по опыту, учитель по призванию».

Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии.

Подозреваемого в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома идентифицировали как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя города Торранс (штат Калифорния), расположенного неподалеку от Лос-Анджелеса.

По данным Independent, Аллен окончил в 2017 году Калифорнийский технологический институт. На момент задержания он работал учителем, а также занимался разработкой компьютерных игр. В частности, в 2019 году он зарегистрировал домен «Bohrdom» для собственной игры, опубликованной на платформе Steam. Ее описывают как «основанную на навыках, ненасильственную асимметричную боевую игру, частично вдохновленную химической моделью».

В 2025 году Аллен получил степень магистра по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Хиллз.

Во время обучения в Caltech он был участником христианского студенческого сообщества и клуба Nerf. В 2017 году университет публиковал его фото в Facebook после выпуска — на нем он держал детское фото с плюшевым кроликом. В декабре 2024 года сервис частного обучения C2 Education назвал Аллена «Преподавателем месяца».

В своем профиле LinkedIn Аллен описывал себя как «инженер-механик и специалист по компьютерным наукам по образованию, независимый разработчик игр по опыту, учитель по призванию». Среди своих интересов он указывал «науку и технологии».

Ранее он работал инженером-механиком в компании UK Controls в Саут-Пасадене, а также ассистентом преподавателя в Caltech. В 2016 году участвовал в соревнованиях по робототехнике.

По данным The Los Angeles Times, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов политическому комитету ActBlue. Это было его единственное политическое пожертвование за последние десять лет. Он был зарегистрированным избирателем, но не принадлежал ни к одной партии.

Аллен проживал в районе, где живет много бывших сотрудников полиции Лос-Анджелеса. Соседи описывали местность как тихую и безопасную. Один из них отметил, что Аллен мог иметь расстройство аутистического спектра.

Местные СМИ сообщили о масштабной операции правоохранителей в доме в Торрансе, связанном с подозреваемым. Федеральные агенты провели обыск примерно в 22:30 по местному времени.

По словам знакомых, Аллен был «очень умным», хорошо разбирался в биологии, математике и науке в целом, и в то же время имел спокойный характер. Он также занимался репетиторством для старшеклассников.

В настоящее время неизвестно, каким образом подозреваемый пронес оружие в отель Washington Hilton. По словам начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролла, следствие считает, что Аллен проживал в этом отеле. Сообщается, что он прибыл в Вашингтон из Лос-Анджелеса через Чикаго.

Полиция отмечает, что Аллен не имел судимостей и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Во время инцидента агент Секретной службы получил ранение после того, как подозреваемый прорвался через контроль. Его задержали до того, как он добрался до бального зала, где находились Трамп и члены правительства.

Прокурор Вашингтона Джанин Пирро сообщила, что подозреваемому инкриминируют два преступления: использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением опасного оружия.

Судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться в понедельник. В случае доказательства вины Аллену грозит до 15 лет лишения свободы.

