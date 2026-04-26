Україна отримає 100 млн євро на зміцнення енергосистеми на наступну зиму

Кошти будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики.

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, на засіданні «Енергетичного Рамштайну» партнери оголосили про 100 млн євро для енергетики України та обговорили додаткове фінансування.

Він підкреслив, що кошти будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики. Вони підуть на підготовку до зими та фінансування пріоритетних потреб енергетичного сектору.

Водночас партнери домовилися працювати над залученням додаткових 829 млн євро для цього фонду.

«Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель», - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони також обговорили ключові цілі та пріоритети енергетики напередодні холодів.

Також Шмигаль окремо він відзначив рішення Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, яка також сприятиме підготовці до зими.

«Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму», - підсумував міністр.

