Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы к следующей зиме
Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании «Энергетического Рамштайна» партнеры объявили о выделении 100 млн евро для энергетики Украины и обсудили дополнительное финансирование.
Он подчеркнул, что средства будут направлены через Фонд поддержки энергетики. Они пойдут на подготовку к зиме и финансирование приоритетных потребностей энергетического сектора.
В то же время партнеры договорились работать над привлечением дополнительных 829 млн евро для этого фонда.
«Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок», — подчеркнул Шмыгаль.
Во время встречи стороны также обсудили ключевые цели и приоритеты энергетики накануне холодов.
Также Шмыгаль отдельно отметил решение Европейского Союза о финансовой помощи Украине в объеме 90 млрд евро, которая также будет способствовать подготовке к зиме.
«Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму», — подытожил министр.
