Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы к следующей зиме

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании «Энергетического Рамштайна» партнеры объявили о выделении 100 млн евро для энергетики Украины и обсудили дополнительное финансирование.

Он подчеркнул, что средства будут направлены через Фонд поддержки энергетики. Они пойдут на подготовку к зиме и финансирование приоритетных потребностей энергетического сектора.

В то же время партнеры договорились работать над привлечением дополнительных 829 млн евро для этого фонда.

«Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок», — подчеркнул Шмыгаль.

Во время встречи стороны также обсудили ключевые цели и приоритеты энергетики накануне холодов.

Также Шмыгаль отдельно отметил решение Европейского Союза о финансовой помощи Украине в объеме 90 млрд евро, которая также будет способствовать подготовке к зиме.

«Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму», — подытожил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.