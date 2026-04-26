  1. В Украине

Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы к следующей зиме

15:08, 26 апреля 2026
Средства будут направлены через Фонд поддержки энергетики.
Украина получит 100 млн евро на укрепление энергосистемы к следующей зиме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании «Энергетического Рамштайна» партнеры объявили о выделении 100 млн евро для энергетики Украины и обсудили дополнительное финансирование.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он подчеркнул, что средства будут направлены через Фонд поддержки энергетики. Они пойдут на подготовку к зиме и финансирование приоритетных потребностей энергетического сектора.

В то же время партнеры договорились работать над привлечением дополнительных 829 млн евро для этого фонда.

«Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок», — подчеркнул Шмыгаль.

Во время встречи стороны также обсудили ключевые цели и приоритеты энергетики накануне холодов.

Также Шмыгаль отдельно отметил решение Европейского Союза о финансовой помощи Украине в объеме 90 млрд евро, которая также будет способствовать подготовке к зиме.

«Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму», — подытожил министр.

