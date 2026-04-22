Відцифровані обличчя та англомовні тести: МВС оновить правила іспитів для водіїв

Проєкт наказу МВС врегулює переклад водійських іспитів англійською та процедуру верифікації осіб.

Міністерство внутрішніх справ України розробило проєкт наказу, який докорінно змінить процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та посилить контроль за ідентифікацією майбутніх водіїв.

Мова йде про проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» від 22 травня 2020 року № 408.

Наразі документ оприлюднений на офіційному сайті МВС для громадського обговорення. Далі він має пройти погодження в низці міністерств — від МОЗ та Міносвіти до МЗС та Мінцифри.

Після завершення всіх юридичних процедур та реєстрації в Мін’юсті, англомовні тести стануть реальністю в кожному сервісному центрі країни.

Досі теоретичний іспит на знання ПДР в сервісних центрах МВС складався виключно державною мовою. Проте невдовзі ситуація зміниться: відомство пропонує легалізувати «англійську опцію» та оновити правила верифікації осіб. Розповідаємо про головні нововведення.

Згідно з чинним законодавством, іноземці, які переїжджають до України на постійне проживання, мають лише 60 днів, щоб обміняти свої національні права на українські. Для цього необхідно скласти як теорію, так і практику.

Більшість іноземців та осіб без громадянства не володіють українською мовою на рівні, достатньому для розуміння складних термінів ПДР. Це створювало штучний бар’єр у доступі до державних послуг.

Новий проєкт наказу офіційно дозволяє складати теоретичний іспит англійською мовою за вибором кандидата. Питання будуть перекладені професійно, а самі процедури перекладу врегулюють через систему публічних закупівель.

Ще один важливий блок змін стосується безпеки та прозорості. МВС планує привести Інструкцію у повну відповідність до Положення Кабміну щодо верифікації осіб.

Перед початком іспитів (і теоретичного, і практичного) кожного кандидата обов’язково фотографуватимуть. Якщо у Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя особи, фотографія робиться на місці й одразу вноситься до бази даних.

Це унеможливіть спроби скласти іспит замість іншої людини та забезпечить належну верифікацію кожного майбутнього водія.

