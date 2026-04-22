Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей
Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который коренным образом изменит процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилит контроль за идентификацией будущих водителей.
Речь идет о проекте приказа Министерства внутренних дел Украины «О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя» від 22 травня 2020 року № 408.
На данный момент документ обнародован на официальном сайте МВД для общественного обсуждения. Далее он должен пройти согласование в ряде министерств — от Минздрава и Минобразования до МИД и Минцифры.
После завершения всех юридических процедур и регистрации в Минюсте, англоязычные тесты станут реальностью в каждом сервисном центре страны.
До сих пор теоретический экзамен на знание ПДД в сервисных центрах МВД сдавался исключительно на государственном языке. Однако вскоре ситуация изменится: ведомство предлагает легализовать «английскую опцию» и обновить правила верификации лиц. Рассказываем о главных нововведениях.
Согласно действующему законодательству, иностранцы, которые переезжают в Украину на постоянное проживание, имеют всего 60 дней, чтобы обменять свои национальные права на украинские. Для этого необходимо сдать как теорию, так и практику.
Большинство иностранцев и лиц без гражданства не владеют украинским языком на уровне, достаточном для понимания сложных терминов ПДД. Это создавало искусственный барьер в доступе к государственным услугам.
Новый проект приказа официально позволяет сдавать теоретический экзамен на английском языке по выбору кандидата. Вопросы будут переведены профессионально, а сами процедуры перевода урегулируют через систему публичных закупок.
Еще один важный блок изменений касается безопасности и прозрачности. МВД планирует привести Инструкцию в полное соответствие с Положением Кабмина относительно верификации лиц.
Перед началом экзаменов (и теоретического, и практического) каждого кандидата будут обязательно фотографировать. Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованный образ лица человека, фотография делается на месте и сразу вносится в базу данных.
Это исключит попытки сдать экзамен вместо другого человека и обеспечит надлежащую верификацию каждого будущего водителя.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.