Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который коренным образом изменит процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилит контроль за идентификацией будущих водителей.

Речь идет о проекте приказа Министерства внутренних дел Украины «О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя» від 22 травня 2020 року № 408.

На данный момент документ обнародован на официальном сайте МВД для общественного обсуждения. Далее он должен пройти согласование в ряде министерств — от Минздрава и Минобразования до МИД и Минцифры.

После завершения всех юридических процедур и регистрации в Минюсте, англоязычные тесты станут реальностью в каждом сервисном центре страны.

До сих пор теоретический экзамен на знание ПДД в сервисных центрах МВД сдавался исключительно на государственном языке. Однако вскоре ситуация изменится: ведомство предлагает легализовать «английскую опцию» и обновить правила верификации лиц. Рассказываем о главных нововведениях.

Согласно действующему законодательству, иностранцы, которые переезжают в Украину на постоянное проживание, имеют всего 60 дней, чтобы обменять свои национальные права на украинские. Для этого необходимо сдать как теорию, так и практику.

Большинство иностранцев и лиц без гражданства не владеют украинским языком на уровне, достаточном для понимания сложных терминов ПДД. Это создавало искусственный барьер в доступе к государственным услугам.

Новый проект приказа официально позволяет сдавать теоретический экзамен на английском языке по выбору кандидата. Вопросы будут переведены профессионально, а сами процедуры перевода урегулируют через систему публичных закупок.

Еще один важный блок изменений касается безопасности и прозрачности. МВД планирует привести Инструкцию в полное соответствие с Положением Кабмина относительно верификации лиц.

Перед началом экзаменов (и теоретического, и практического) каждого кандидата будут обязательно фотографировать. Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованный образ лица человека, фотография делается на месте и сразу вносится в базу данных.

Это исключит попытки сдать экзамен вместо другого человека и обеспечит надлежащую верификацию каждого будущего водителя.

