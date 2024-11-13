Президент Южной Кореи возобновил занятия гольфом, готовясь к президентству Дональда Трампа

Южнокорейский президент Юн Сок Йоль возобновил тренировки по гольфу после восьмилетнего перерыва, готовясь к встречам с Трампом.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль возобновил занятия гольфом после восьмилетнего перерыва, готовясь к предстоящим встречам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, Юн посетил поле для гольфа 9 ноября. В последний раз он играл в гольф в 2016 году.

Аналитики считают, что Юн может стремиться использовать личные отношения с Трампом для продвижения интересов Сеула.

За время своего президентства в 2017-2021 годах Трамп несколько раз встречался с тогдашним президентом Южной Кореи Мин Чже Инном. Тогда игра в гольф тоже фигурировала во встречах. В частности, во время визита в Южную Корею в 2017 году Трамп назвал корейских гольфистов "одними из лучших на Земле" и восхвалял любовь Южной Кореи к гольфу.

В Сеуле готовятся к потенциальным экономическим изменениям, и Юн призвал к консультациям между правительством и промышленностью по возвращению Трампа.

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