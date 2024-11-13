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Президент Південної Кореї відновив заняття гольфом, готуючись до президенства Дональда Трампа

09:47, 13 листопада 2024
Південнокорейський президент Юн Сок Йоль відновив тренування з гольфу після восьмирічної перерви, готуючись до зустрічей з Трампом.
Президент Південної Кореї відновив заняття гольфом, готуючись до президенства Дональда Трампа
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відновив заняття гольфом після восьмирічної перерви, готуючись до майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters.

Як стало відомо, Юн відвідав поле для гольфу 9 листопада. Востаннє він грав у гольф у 2016 році.

Аналітики вважають, що Юн може прагнути використати особисті стосунки з Трампом для просування інтересів Сеула.

За час свого президентства у 2017-2021 роках Трамп кілька разів зустрічався з тодішнім президентом Південної Кореї Мін Чже Іном. Тоді гра у гольф теж фігурувала у зустрічах. Зокрема під час візиту до Південної Кореї у 2017 році Трамп назвав корейських гольфістів “одними з найкращих на Землі” та вихваляв любов Південної Кореї до гольфу.

У Сеулі готуються до потенційних економічних змін, і Юн закликав до консультацій між урядом та промисловістю щодо повернення Трампа.

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Дональд Трамп Південна Корея

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