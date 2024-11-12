Статус «працездатності» визначатиме незалежний експерт – Кабмін схвалив законопроект щодо осіб з обмеженою працездатністю і зокрема осіб з інвалідністю

При статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню – Кабмін.

На засіданні Кабміну 12 листопада схвалено законопроект «щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю».

Законопроект, як пояснює представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, спрямований на модернізацію системи соціального страхування та забезпечення ефективної підтримки осіб, які частково або повністю втратили працездатність. Пропонується внести зміни до 20 законодавчих актів, зокрема, до Кодексу законів про працю, Основ законодавства України про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, законів «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» тощо.

Отже, пропонується запровадити статус «працездатності» особи. При цьому статус «інвалідності» залишається без змін.

Встановлено, що оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності та буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу, що проводитися на завершальному етапі, після отримання особою всього комплексу реабілітації.

Визначено, що статус «стійке повне обмеження працездатності» передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати.

При статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню.

Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Зміни забезпечать справедливість у соціальному страхуванні через впровадження нового механізму оцінки працездатності, що базується на міжнародних стандартах. Оцінку надаватимуть дистанційно та анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення.

Статус «працездатності» визначатиме незалежний експерт.

За рахунок більш ефективної реабілітації система зосередиться на відновленні потенціалу людини до роботи та поверненні її на ринок праці.

Виплати для осіб, які потребують підтримки під час реабілітації, будуть збільшені. Передбачено, що страхова виплата може виплачуватися особі терміном до одного року, на випадок, якщо процес реабілітації є складним і тривалим.

Законопроектом визначено, що особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у звʼязку зі стійким обмеженням працездатності.

Одноразова страхова виплата у звʼязку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням буде здійснюватися незалежно від впливу нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на працездатність потерпілого.

Запропоновані зміни будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроекту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати.

Також схвалено законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу у зв’язку з формуванням комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю, що є системно повʼязаним з вищезгаданим законопроектом.

Пропонується внести зміни до Цивільного кодексу, якими передбачити, що шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоровʼя внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відшкодовується роботодавцем з урахуванням здійснених страхових виплат за загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких така фізична особа має право.

Для визначення розміру відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застосовується середньомісячний заробіток (дохід), що обчислюється в порядку, визначеному КМУ.

Особам, які втратили годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, шкода відшкодовується роботодавцем в частині, що не покрита страховими виплатами за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких такі особи мають право.

Автор: Наталя Мамченко

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