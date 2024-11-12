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Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью

17:00, 12 ноября 2024
При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин.
Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью
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На заседании Кабмина 12 ноября одобрен законопроект «о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью».

Законопроект, как объясняет представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, направлен на модернизацию системы социального страхования и обеспечение эффективной поддержки лиц, частично или полностью утративших трудоспособность. Предлагается внести изменения в 20 законодательных актов, в частности, в Кодекс законов о труде, Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законы «О общеобязательное государственное социальное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и т.д.

Следовательно, предлагается ввести статус «трудоспособности» лица. При этом статус инвалидности остается без изменений.

Установлено, что оценка работоспособности будет предусматривать оценку влияния имеющихся функциональных ограничений на способность к трудовой деятельности и будет частью реабилитационного восстановительного процесса, проводимого на завершающем этапе, после получения лицом всего комплекса реабилитации.

Установлено, что статус «устойчивое полное ограничение трудоспособности» будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты.

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству.

Лицо, которое по результатам оценки будет признано работоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способно самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

Изменения обеспечат справедливость в социальном страховании посредством внедрения нового механизма оценки трудоспособности, основанного на международных стандартах. Оценку будут предоставлять дистанционно и анонимно, на основе информации, не содержащей имени и фамилии человека. Заявление на оценку работоспособности подается после реабилитации в электронном или бумажном формате на основе реабилитационного направления.

Статус работоспособности будет определять независимый эксперт.

За счет более эффективной реабилитации система сосредоточится на восстановлении потенциала человека к работе и возвращении его на рынок труда.

Выплаты для лиц, нуждающихся в поддержке во время реабилитации, будут увеличены. Предусмотрено, что страховая выплата может выплачиваться лицу сроком до одного года, если процесс реабилитации является сложным и длительным.

Законопроектом определено, что лицам, получившим устойчивое ограничение трудоспособности, будет производиться страховая выплата в связи с устойчивым ограничением трудоспособности.

Единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет осуществляться независимо от влияния несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на трудоспособность потерпевшего.

Предложенные изменения будут применяться только для новых страховых случаев, которые будут происходить после вступления данного законопроекта в силу. Те лица, которые получают страховые выплаты и другое обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, будут и дальше получать такие выплаты.

Также одобрен законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс в связи с формированием комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью, что системно связано с вышеупомянутым законопроектом.

Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, которыми предусмотреть, что вред, причиненный физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, возмещается работодателем с учетом осуществленных страховых выплат по общеобязательному государственному право.

Для определения размера возмещения при несчастном случае на производстве или профессионального заболевания применяется среднемесячный заработок (доход), исчисляемый в порядке, определенном КМУ.

Лицам, потерявшим кормильца вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, вред возмещается работодателем в части, не покрытой страховыми выплатами по общеобязательному государственному социальному страхованию, на получение которых такие лица имеют право.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины

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Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин.

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