Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 12 листопада

Уряд вніс зміни до Національного переліку основних лікарських засобів та до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими визнати осіб, яких нагороджено трьома відзнаками Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Проектом Закону також пропонується доповнити статті 14 та 15-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» положеннями, що дозволять здійснювати безоплатно поховання з військовими почестями померлих військовослужбовців, які нагороджені трьома відзнаками президента «Хрест бойових заслуг», а також здійснювати почесне поховання таких осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі. Пропонується доповнити норми ЗУ «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» новими положеннями, якими передбачити, що до категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яких було нагороджено трьома відзнаками Президента України «Хрест бойових заслуг», та визначити, що таким особам щомісячна грошова виплати здійснюється у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України». Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законів України з метою поширення їх окремих положень на Бюро економічної безпеки України, а саме: надати право службовим особам підрозділу дізнання або уповноваженим особам іншого підрозділу БЕБ, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, звертатися із запитом до державних спеціалізованих установ про отримання висновку спеціаліста при зʼясуванні обставин вчинення кримінального проступку; передбачити розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи; доповнити повноваження військово-цивільних та військових адміністрацій повноваженням щодо сприяння діяльності БЕБ; надати право тимчасовій слідчій комісії ВРУ залучати до участі в розслідуванні працівників БЕБ.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю». Законопроект спрямований на модернізацію системи соціального страхування та забезпечення ефективної підтримки осіб, які частково або повністю втратили працездатність, зокрема, на створення правових засад для створення умов, за яких особа, яка отримала травмування чи професійне захворювання, може повернути собі працездатність і фінансову незалежність, а у випадку, якщо це неможливо - надання таким особам достатньої і гідної підтримки. Проектом Закону пропонується внести зміни до 20 законодавчих актів, зокрема, до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» тощо. Пропонується запровадити статус «працездатності» особи, при цьому статус «інвалідності» залишається без змін. Встановлено, що оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності та буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу, що проводитися на завершальному етапі, після отримання особою всього комплексу реабілітації. Визначено, що статус «стійке повне обмеження працездатності» передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати; при статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню. Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя. Зміни забезпечать справедливість у соціальному страхуванні через впровадження нового механізму оцінки працездатності, що базується на міжнародних стандартах. Оцінку надаватимуть дистанційно та анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення. Статус «працездатності» визначатиме незалежний експерт. За рахунок більш ефективної реабілітації система зосередиться на відновленні потенціалу людини до роботи та поверненні її на ринок праці. Виплати для осіб, які потребують підтримки під час реабілітації, будуть збільшені. Передбачено, що страхова виплата може виплачуватися особі терміном до одного року, на випадок, якщо процес реабілітації є складним і тривалим. Законопроектом визначено, що особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у звʼязку зі стійким обмеженням працездатності. Одноразова страхова виплата у звʼязку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням буде здійснюватися незалежно від впливу нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на працездатність потерпілого. Запропоновані зміни будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроекту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку з формуванням комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю», що є системно повʼязаним з проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю». Пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, якими передбачити, що шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоровʼя внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відшкодовується роботодавцем з урахуванням здійснених страхових виплат за загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких така фізична особа має право. Для визначення розміру відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застосовується середньомісячний заробіток (дохід), що обчислюється в порядку, визначеному КМУ. Особам, які втратили годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, шкода відшкодовується роботодавцем в частині, що не покрита страховими виплатами за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких такі особи мають право.

- Внесено зміни до Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) в частині встановлення обмеження максимальної кількості ліжкомісць в індивідуальних засобах розміщення - до 10 та мінімальної кількості ліжкомісць у колективних засобах розміщення - від 10.

- Установлено, що до дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи в організаційно-правовій формі державного некомерційного підприємства окремі державні установи (за переліком) можуть залучатися до реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення як надавачі медичних послуг шляхом укладення в установленому порядку договорів про медичне обслуговування населення із Національною службою здоровʼя з 01.01.2025; та забезпечують безоплатність надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та використовують кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення із Національною службою здоровʼя, для організації та надання таких послуг. Внесено зміни до постанови КМУ від 28.03.2018 N 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», якими передбачено, що вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у частині реєстрації надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) не поширюються на вищезазначені державні установи згідно з додатком, на період до 31.12.2025.

- Внесено зміни до Національного переліку основних лікарських засобів. Доповнено Національний перелік новими позиціями лікарських засобів, щодо яких проведено державну оцінку медичних технологій (лікарським засобом, що впливає на коагуляцію крові - «Ривароксабан», плазмозамінним лікарським засобом - «Фібриноген людини», лікарським засобом, що впливає на функцію органів дихання - «Формотерол + Беклометазон» та лікарським засобом для лікування захворювань нирок - «Дапагліфлозин»).

- Внесено зміни у додаток 1 «Перелік проектів (об’єктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії» до постанови КМУ від 05.03.2024 N 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» за розділом «Обласний бюджет Харківської області», в частині зменшення обсягів фінансування 8 проектів, які фінансуються за рахунок субвенції на суму 64 млн. 698,869 тис. грн та виділення зазначених коштів для фінансування двох нових проектів.

- Внесено зміни до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в частині наявності у діячів культури і мистецтв, які здобувають вчене звання доцента, освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та їх публікацій.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про управління обʼєктами державної власності», Порядок оцінки досягнення державним унітарним підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника. Порядком передбачається, що оцінка поставлених цілей діяльності буде здійснюватися щорічно вищим органом управління - субʼєктом управління обʼєктами державної власності, загальними зборами господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на підставі Звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, який буде подаватись відповідним підприємством, господарським товариством.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами» на 2 млн. 604,1 тис. гривень; зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоровʼя» на 35 млн. 694,2 тис. гривень; встановлення обсягу видатків розвитку за програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоровʼя, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів науковими установами» на 15 млн. гривень; збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоровʼя» на 1 млн. 373,2 тис. гривень; збільшення обсягу видатків за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на 20 млн. 694,2 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 10 млн. 764,2 тис. гривень, видатки розвитку - 9 млн. 930 тис. гривень); збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається в амбулаторних умовах закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти, а також загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на суму 1 млн. 230,9 тис. гривень.

- Виділено з резервного фонду державного бюджету, з метою покриття додаткових витрат за березень 2022-червень 2024 обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 17 млн. 709 тис. грн., а саме: центральним органам виконавчої влади - 913 тис. грн. для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління (крім державних закладів освіти, зазначених у статтях 89 і 90 Бюджетного кодексу України); Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 14 млн. 110 тис. грн. для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 2 млн. 685 тис. грн. для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату КМУ на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Забезпечення функціонування бюджетної установи «Центр гуманітарного розмінування» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 270 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.