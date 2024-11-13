В Киеве объявили подозрение мужчине, который хранил дома оружие и боеприпасы, фото

Среди изъятого – пистолет, пистолет-пулемет, автомат со снаряженным магазином, а также патроны разного калибра.

В столице разоблачили 47-летнего жителя Оболонского района в хранении оружия и боеприпасов. Среди изъятого – пистолет, пистолет-пулемет, автомат со снаряженным магазином, а также патроны разного калибра. Об этом сообщили в полиции Киева.

Во время санкционированного обыска в доме у мужчины изъяли:

пистолет «ТТ»,

пистолет-пулемет «Скорпион»,

автомат АКС – 74У со снаряженным магазином,

113 патронов разного калибра.

Следователи изъяли вещественные доказательства, а хозяина дома задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Полтавщине прохожие нашли гранату на обочине дороги.

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