Практика судів
  1. В Україні

Які правила звільнення від ПДВ надання благодійної допомоги

22:36, 13 листопада 2024
У ДПС розповіли про податкові пільги з ПДВ, які поширюються на підприємства, що займаються благодійною діяльністю і спонсорством.
Які правила звільнення від ПДВ надання благодійної допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДПС у Житомирській області пояснює, які правила звільнення від ПДВ надання благодійної допомоги.

Зазначається, що згідно з пп. 197.1.15 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за цілями, визначеними ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», поширюються правила маркування.

Маркування проводиться шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.

Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.

Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу.

Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та контролюючі органи.

Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами – її набувачами з метою провадження діяльності за цілями, передбаченими ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа – набувач благодійної допомоги:

  • визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;
  • повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, формою, яку надсилають контролюючим органам.

Для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, юридичні особи – набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.

Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають:

  • у бухгалтерському балансі – окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
  • у звіті про прибутки та збитки – окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.

У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов’язаної з благодійною допомогою.

Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням – місцеві органи виконавчої влади та контролючі органи.

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню в недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розд. VI ПКУ підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у розд. IV ПКУ), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ПДВ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді