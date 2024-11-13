На аукціоні продали перші 16 картин Медведчука за майже 317 тисяч гривень

Найдорожчий лот – картина «Сільський пейзаж з річкою» – за 76 тисяч гривень.

Джерело фото: АРМА

На торгах через систему Прозорро.Продажі було реалізовано перші 16 картин, що належали ексдепутату-втікачу Віктору Медведчуку. Загальна сума продажу склала майже 317 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку економіки України та фінансування військових облігацій для Збройних сил. Про це повідомили в АРМА.

Найдорожчим лотом став «Сільський пейзаж з річкою», проданий за 76 тисяч гривень. Однак на цих торгах не було продано кілька знакових картин, які привернули особливу увагу суспільства, зокрема портрет Медведчука та картина з «ведмедиками в сосновому лісі». Втім, голова АРМА Олена Дума повідомила, що наступні торги відбудуться вже завтра, і ці роботи також будуть виставлені на продаж.

На даний момент на торгах чекають ще 120 картин з колекції Медведчука. Всі кошти від їх продажу будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни та підтримку економіки. Всього АРМА отримала 285 картин, частина з яких була визнана культурною спадщиною України. Спочатку планувалося передати ці роботи в українські музеї, але відповідний законопроєкт не отримав достатньої підтримки у Верховній Раді.

Тим часом, кожен день будуть проводитися нові аукціони, і громадяни можуть слідкувати за ними через платформу Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, останній годинник з колекції Медведчука продали на аукціоні за 285 тисяч гривень.

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