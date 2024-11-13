На аукционе продали первые 16 картин Медведчука за почти 317 тысяч гривен

Самый дорогой лот – картина «Сельский пейзаж с рекой» – за 76 тысяч гривен.

Источник фото: АРМА

На торгах через систему Прозорро.Продажи были реализованы первые 16 картин, принадлежавших беглому экс-депутату Виктору Медведчуку. Общая сумма продажи составила почти 317 тысяч гривен, которые будут направлены на поддержку экономики Украины и финансирование военных облигаций для Вооруженных сил. Об этом сообщили в АРМА.

Самым дорогим лотом стал «Сельский пейзаж с рекой», проданный за 76 тысяч гривен. Однако на этих торгах не было продано несколько знаковых картин, которые привлекли особое внимание общества, в частности портрет Медведчука и картина с «мишками в сосновом лесу». Впрочем, глава АРМА Елена Дума сообщила, что следующие торги состоятся уже завтра, и эти работы также будут выставлены на продажу.

На данный момент на торгах ждут еще 120 картин из коллекции Медведчука. Все средства от их продажи будут направлены на укрепление обороноспособности страны и поддержку экономики. Всего АРМА получила 285 картин, часть из которых была признана культурным наследием Украины. Изначально планировалось передать эти работы в украинские музеи, но соответствующий законопроект не получил достаточной поддержки в Верховной Раде.

Тем временем, каждый день будут проводиться новые аукционы, и граждане могут следить за ними через платформу Прозорро.Продажи.

Напомним, последние часы из коллекции Медведчука продали на аукционе за 285 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.