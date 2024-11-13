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Что делать плательщику налога в случае потери первичных документов на территории боевых действий — разъяснение

22:18, 13 ноября 2024
Если первичные документы утеряны или нельзя их вывезти из-за боевых действий, налогоплательщик должен уведомить об этом ГНС.
Что делать плательщику налога в случае потери первичных документов на территории боевых действий — разъяснение
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ГНС в Луганской области объясняет, что делать налогоплательщику в случае потери первичных документов на территории боевых действий.

Отмечается, что к налогоплательщикам/налоговым агентам, осуществлявшим деятельность на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, и на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями рф, и не могут предъявить первичные документы, на основании которых осуществляется учет доходов , расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств в виде исключения из положений ст. 44 НКУ применяются специальные правила для подтверждения данных, определенных в налоговой отчетности.

Так, согласно пп. 69.28 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ налогоплательщики/налоговые агенты имеют право подать в контролирующий орган в произвольной форме уведомление о невозможности вывоза первичных документов, подписанное руководителем предприятия и главным бухгалтером, в котором указываются: обстоятельства, приведшие к потере и/или невозможности вывоза первичных документов документов, налоговые (отчетные) периоды, а также общий перечень первичных документов (по возможности – с указанием реквизитов).

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налоговая

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