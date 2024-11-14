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Житель Измаила за $4000 переправлял четырех уклонистов в Румынию – план провалился на подъезде к границе

08:30, 14 ноября 2024
В Измаильском районе задержан организатор незаконной переправки военнообязанных через границу.
Житель Измаила за $4000 переправлял четырех уклонистов в Румынию – план провалился на подъезде к границе
Источник фото: полиция Одесской области
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Жителю Измаильского района сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. За помощь четырем мужчинам в выезде в Румынию он должен был получить по тысяче долларов от каждого «клиента». Об этом сообщила полиция Одесской области.

30-летний житель города Рени вместе с неустановленными лицами организовал переправку четырех мужчин в возрасте от 24 до 28 лет из Одесской и Запорожской областей. Злоумышленник доставил их на собственном автомобиле до пограничного населенного пункта, где они должны были пересечь границу пешком.

Общая сумма, которую подозреваемый должен был получить, составляла 4000 долларов США: 1000 долларов в качестве задатка и еще 3000 долларов после завершения переправки. Однако, его план был прерван пограничниками, когда он был задержан на подъезде к месту переправы.

Во время задержания полицейские изъяли автомобиль, мобильный телефон и часть денег, полученных от «клиентов». Согласно собранным доказательствам, подозреваемому объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу, что наказывается лишением свободы до девяти лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас продолжаются следственные действия под руководством Измаильской окружной прокуратуры, а полиция устанавливает других участников сделки.

Также составлены протоколы на лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, им грозит штраф или административный арест.

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полиция Одесса Румыния пограничники

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